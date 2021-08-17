СК возбудил дело по факту крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в районе подмосковной Кубинки.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщила она.

Ранее стало известно, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

По данным Объединённой авиастроительной корпорации, судьба экипажа пока неизвестна, ведутся спасательные работы.