СК возбудил дело по факту крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье
- © РИА Новости / ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщила она.
Ранее стало известно, что возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.
По данным Объединённой авиастроительной корпорации, судьба экипажа пока неизвестна, ведутся спасательные работы.