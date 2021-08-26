Матвиенко порекомендовала родителям следить за качеством питания в школах
- РИА Новости
«Очень важно, чтобы родители сами контролировали качество питания», — цитируют «Известия» заявление Матвиенко.
Она добавила, что в регионах страны существует много примеров, когда дети не едят в школьных столовых, потому что еда оказывается невкусной или некачественной, вследствие чего растёт число отходов.
Матвиенко порекомендовала родителям учеников не оставаться равнодушными и посоветовала им самим попробовать школьную еду.
Ранее в Совфеде прокомментировали идею замены завтраков в школе на денежные сертификаты.
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что случаи отравления детей в школьных столовых недопустимы.