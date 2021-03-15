Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школах

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Случаи отравления детей в школьных столовых недопустимы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школах
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Как отметил глава правительства на совещании с вице-премьерами, в последнее время такие случаи были, самый крупный — в Красноярском крае. 

«Конечно, это недопустимо. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Красноярске после массового отравления школьников возбудили третье уголовное дело — о халатности.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах города зафиксировали более 100 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет.

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