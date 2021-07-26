В Совфеде прокомментировали идею замены завтраков в школе на денежные сертификаты

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировали предложение разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные сертификаты.

«Мы очень многое сделали для того, чтобы по поручению президента все школьники страны были обеспечены бесплатным горячим питанием. Я считаю, что мы не должны заменять (их. — RT) продуктовыми наборами, денежной компенсацией, а должны в очень короткие сроки проработать все недостатки, которые, к сожалению, остаются, по качеству приготовления блюд, по качеству продуктов», — уточнила Лилия Гумерова.

По её словам, эта работа должна быть направлена на формирование у детей правильного пищевого поведения.

«Нам нужно идти по пути совершенствования меню, подготовки специалистов и доведения до правильных стандартов технологического оборудования наших школьных столовых, то есть совершенствовать процесс приготовления и вести воспитательную работу», — заявила сенатор.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что эта инициатива может быть рассмотрена при условии, что речь идёт о «медицинских параметрах отказа от питания».

«Эти деньги даются для того, чтобы было организовано горячее питание именно в школе, там, где они работают, поэтому это предложение может быть реализовано только при условии, что речь идёт о чисто медицинских параметрах отказа от питания», —заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил позволить родителям учащихся 1—4-х классов заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов.

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