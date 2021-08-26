Инфекционист Тимаков прокомментировал сообщения об антителе, способном нейтрализовать разные штаммы COVID-19
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» Тимаков заявил, что антитела в организме человека могут учиться повышать свою способность бороться с вирусами.
«Антитела после коронавирусной инфекции или после вакцинации «Спутником V» снижаются, но при этом увеличивается количество высокоспецифичных и обученных антител, которые нейтрализуют вирус», — сказал эксперт.
По его словам, это говорит о том, что организм после прививки либо после перенесённой инфекции продолжает тренировать свою иммунную систему.
«И при мимолётных контактах с вирусом (что, скорее всего, в условиях эпидемии сейчас у большого количества людей происходит) организм дотренировывает, дошлифовывает то, что было создано», — пояснил Тимаков.
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