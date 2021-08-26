Инфекционист Тимаков прокомментировал сообщения об антителе, способном нейтрализовать разные штаммы COVID-19

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков прокомментировал сообщение о том, что исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с коллегами из других научных учреждений США обнаружили антитело, способное нейтрализовать различные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Тимаков заявил, что антитела в организме человека могут учиться повышать свою способность бороться с вирусами.

«Антитела после коронавирусной инфекции или после вакцинации «Спутником V» снижаются, но при этом увеличивается количество высокоспецифичных и обученных антител, которые нейтрализуют вирус», — сказал эксперт.

По его словам, это говорит о том, что организм после прививки либо после перенесённой инфекции продолжает тренировать свою иммунную систему.

«И при мимолётных контактах с вирусом (что, скорее всего, в условиях эпидемии сейчас у большого количества людей происходит) организм дотренировывает, дошлифовывает то, что было создано», — пояснил Тимаков.

Ранее сообщалось, что результаты исследования американских специалистов опубликованы в журнале Immunity.

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.