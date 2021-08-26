Замглавы МЧС России заявил о ликвидации разлива топлива под Норильском

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о ликвидации разлива дизельного топлива под Норильском.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«По мне так да (ликвидирован. — RT), но это ведь учёные должны нам подтвердить», — цитирует его ТАСС.

В ноябре 2020 года Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушения.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

СМИ писали, что «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры.

В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей.