Замглавы МЧС России заявил о ликвидации разлива топлива под Норильском

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Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о ликвидации разлива дизельного топлива под Норильском.
Замглавы МЧС России заявил о ликвидации разлива топлива под Норильском
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  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«По мне так да (ликвидирован. — RT), но это ведь учёные должны нам подтвердить», — цитирует его ТАСС.

В ноябре 2020 года Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушения.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

СМИ писали, что «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры. 

В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей.

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