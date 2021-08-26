Замглавы МЧС России заявил о ликвидации разлива топлива под Норильском
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«По мне так да (ликвидирован. — RT), но это ведь учёные должны нам подтвердить», — цитирует его ТАСС.
В ноябре 2020 года Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушения.
29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.
СМИ писали, что «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры.
В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей.