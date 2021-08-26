Диетолог назвала улучшающие мозговую активность продукты

Диетолог Маргарита Макуха рассказала, какие продукты необходимы человеку в период активной умственной деятельности.

Об этом пишут «Известия».

По словам специалиста, клетки головного мозга — нейроны — нуждаются в поступлении полезных веществ, как и любые другие клетки организма.

Во время учёбы, умственной активности и напряжённой деятельности потребность в этих веществах существенно возрастает, поэтому сбалансированный рацион является залогом здоровой мозговой деятельности.

«Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен. Они принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности. Такие минералы, как магний, цинк и селен, улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга. Они содержатся, например, в шоколаде и бананах», — подчеркнула Макуха.

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