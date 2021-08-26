В Роспотребнадзоре не исключили поражения ЦНС при лёгкой форме COVID-19

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Поражение центральной нервной системы (ЦНС) может развиться не только при тяжёлой форме COVID-19, но и при лёгком течении заболевания. С таким заявлением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Поражение ЦНС после перенесённого COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причём наблюдается это состояние не только при тяжёлых, но и при лёгких формах COVID-19», — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная уточнила, что при попадании вируса через нос он способен проникнуть в обонятельный нерв и распространиться по клеткам центральной нервной системы.

«Другой путь проникновения — через гематоэнцефалический барьер — связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг», — отметила специалист.

Директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов рассказал, что проблемы с сердечно-сосудистой системой могут быть признаками постковидного синдрома.

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