Кардиолог рассказал о признаках постковидного синдрома

Директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов рассказал о признаках постковидного синдрома.

«Это нарушения, связанные либо с психической сферой (слабость, астения, депрессия), либо с дыхательной функцией, то есть, по сути дела, дыхательная недостаточность, либо с сердечно-сосудистой системой, что проявляется сбоями сердечного ритма или загрудинными болями», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, если у переболевшего COVID-19 присутствует хотя бы одно из таких отклонений, то ему следует обратиться к врачу. По словам Копылова, никакого самолечения быть не может.

Со своей стороны, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с ОСН рассказала, что ряд пациентов «красной зоны» испытывают трудности с засыпанием.

«Когда человек не может ощущать запахи, его мозг испытывает сильный стресс. Объясняется это просто: повреждается обонятельный нерв, являющийся одним из 12 черепно-мозговых нервов. Это большое испытание для каждого», — отметила она.

Как добавила Малиновская, у многих бессонница становится и последствием заболевания.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.