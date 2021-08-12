Иммунолог Викулов рассказал, кто поможет восстановить обоняние после COVID-19
- Pixabay
«В мире на сегодняшний день не существует стандарта или шаблона лечения снижения обоняния. У пациентов это индивидуально, потому что тяжесть течения различная, зависит от исходного состояния обоняния, аллергологического, иммунологического статуса, наличия соматических заболеваний», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, важно учитывать также то, есть ли у пациента неврологические отклонения или последствия коронавируса.
Как отметил Викулов, избавиться от аносмии помогут иммунолог-аллерголог, ЛОР-врач, отоневролог.
«Лечение, как правило, направлено на уменьшение интенсивности симптома, купирование воспаления и отёка слизистой носа», — сообщил эксперт.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.