Иммунолог Викулов рассказал, кто поможет восстановить обоняние после COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

«В мире на сегодняшний день не существует стандарта или шаблона лечения снижения обоняния. У пациентов это индивидуально, потому что тяжесть течения различная, зависит от исходного состояния обоняния, аллергологического, иммунологического статуса, наличия соматических заболеваний», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, важно учитывать также то, есть ли у пациента неврологические отклонения или последствия коронавируса.

Как отметил Викулов, избавиться от аносмии помогут иммунолог-аллерголог, ЛОР-врач, отоневролог.

«Лечение, как правило, направлено на уменьшение интенсивности симптома, купирование воспаления и отёка слизистой носа», — сообщил эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.