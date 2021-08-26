В России зарегистрировали 19630 случаев коронавируса за сутки
За сутки от COVID-19 вылечились 19 661 человек, за всё время — 6 092 818.
Днём ранее сообщалось о 19 536 случаях заболевания коронавирусом в России и 19 654 выздоровевших.
Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации, а не запугивать и заставлять людей прививаться.
По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в стране пока недостаточное количество вакцинированных для формирования коллективного иммунитета, долю привитых необходимо увеличить до 80%.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.