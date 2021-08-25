В России зарегистрировали 19 536 случаев коронавируса за сутки

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В России в течение суток зарегистрировали 19 536 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 804 910 случаев инфицирования. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России зарегистрировали 19 536 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Днём ранее сообщалось о 18 833 случаях заболевания коронавирусом в России, 18 636 выздоровевших и 794 скончавшихся.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации, а не запугивать и заставлять людей прививаться.

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в стране пока недостаточное количество вакцинированных для формирования коллективного иммунитета, долю привитых необходимо увеличить до 80%.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.

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