В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Хабаровском крае зарегистрировали 307 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 73 315.
В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

«318 больных выздоровели», — заявили в региональном Минздраве.

Прививку от COVID-19 сделали 307 435 жителей края, завершили иммунизацию 260 723 человека.

Также стало известно, что на этой неделе мобильные пункты вакцинации в Ижевске будут работать ещё на четырёх площадках, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В ежедневном режиме продолжает работу постоянный пункт вакцинации в палатках на Центральной площади.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.

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