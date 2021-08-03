Реаниматолог рассказал о работе в период пандемии

Заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.

По словам Никишина, в период пандемии работы у врачей больницы стало значительно больше.

«Три врача работают в ковид-отделении посменно. По правилам положено, чтобы там один реаниматолог находился постоянно на случай оказания экстренной помощи. Соответственно, и оставшимся здесь, в реанимации, приходится больше работать», — отметил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

На этом фоне он подчеркнул, что вакцинация — единственный способ остановить пандемию.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.