В Оренбургской области выявили 346 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 346 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в области заболели 65 075 жителей. Выздоровели при этом 53 492 человека, в том числе 299 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 973 126 граждан. Из них оба компонента вакцины получили 805 698, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.