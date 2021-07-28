Новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4000 исследований с начала года

Новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4000 исследований с начала года.

Об этом сообщает НСН.

Как заявил советник директора холдинга «Швабе — Москва» по взаимодействию с органами государственной власти Василий Николенко, Тверская область — один из первых регионов, куда холдинг в начале пандемии направил партии медицинского оборудования, в том числе томографы и аппараты ИВЛ.

Строительством и оснащением КТ-центра совместно с партнёрами занималась дочерняя структура холдинга «Швабе — Москва» госкорпорации «Ростех».

По словам Николенко, подобные центры могут появиться в других городах региона и по всей России.

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