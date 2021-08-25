В Крыму прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 в республике.

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодняшний день в Республику Крым фактически поставлено 549 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинированы первым этапом 463 тыс. граждан, вторым — 414 939», — сказал Остапенко на заседании оперативного штаба.

В то же время в Оренбургской области вакцинацию прошли 565 980 жителей, передаёт RIA56.

Отмечается, что в регионе открыты 77 прививочных пунктов в медицинских учреждениях, работают 38 мобильных бригад.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.