В Омской области зарегистрировали 389 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области зарегистрировали 389 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области зарегистрировали 389 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 70 947. Выздоровели при этом 51 573 жителя, в том числе 324 за последние 24 часа.

Вакцинацию прошли 558 736 человек, из них 457 903 сделали прививку обоими компонентами вакцины.

В то же время в Крыму сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«За прошедшую неделю сокращено на 150 коек. На сегодняшний день общий коечный фонд — 3566», — цитирует его «Крым 24».

В настоящее время на лечении в стационарах региона находятся 2738 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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