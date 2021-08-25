В Омской области зарегистрировали 389 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области зарегистрировали 389 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 70 947. Выздоровели при этом 51 573 жителя, в том числе 324 за последние 24 часа.

Вакцинацию прошли 558 736 человек, из них 457 903 сделали прививку обоими компонентами вакцины.

В то же время в Крыму сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«За прошедшую неделю сокращено на 150 коек. На сегодняшний день общий коечный фонд — 3566», — цитирует его «Крым 24».

В настоящее время на лечении в стационарах региона находятся 2738 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.