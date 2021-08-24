Психолог Друма дала советы по возвращению к рабочему ритму после отпуска

Психолог Елена Друма рассказала, как войти в рабочий ритм после летнего отпуска.

Своим мнением она поделилась в беседе с ФАН.

«Не выходите на работу с понедельника. Можно заранее спланировать свой отпуск так, чтобы первый рабочий день приходился на середину недели. Понедельник сам по себе является для нас тяжёлым с психологической точки зрения днём. А после длительного отдыха ещё и добавляется дополнительная нагрузка в виде полной рабочей недели», — посоветовала психолог.

Также Друма порекомендовала придерживаться здорового образа жизни, сбалансированно питаться и включить в свой режим физические нагрузки.

Тогда возвращение на работу не станет причиной депрессивного состояния, а наоборот — даст энтузиазм и силы, заключила специалист.

Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.