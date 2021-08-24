Заслуженный учитель России высказался об идее отмены ношения масок педагогами

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург назвал логичной и замечательной идею мэра Москвы Сергея Собянина об отмене обязательного ношения масок преподавателями на уроках.

«Я только что был на большом городском педсовете и могу с уверенностью сказать, что мы (учителя. — RT) все, почти 100%, привиты. И от нас никакой опасности не исходит», — сказал он в комментарии Life.ru.

В связи с высоким уровнем вакцинации среди учителей Собянин ранее предложил отменить для них обязательное ношение масок на уроках и в школах. По его словам, всего в столичном регионе привились от коронавирусной инфекции около 80% учителей.

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