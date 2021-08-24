Заслуженный учитель России высказался об идее отмены ношения масок педагогами
- РИА Новости
«Я только что был на большом городском педсовете и могу с уверенностью сказать, что мы (учителя. — RT) все, почти 100%, привиты. И от нас никакой опасности не исходит», — сказал он в комментарии Life.ru.
В связи с высоким уровнем вакцинации среди учителей Собянин ранее предложил отменить для них обязательное ношение масок на уроках и в школах. По его словам, всего в столичном регионе привились от коронавирусной инфекции около 80% учителей.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.