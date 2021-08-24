Заслуженный учитель России высказался об идее отмены ношения масок педагогами

Короткая ссылка
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург назвал логичной и замечательной идею мэра Москвы Сергея Собянина об отмене обязательного ношения масок преподавателями на уроках.
Заслуженный учитель России высказался об идее отмены ношения масок педагогами
  • РИА Новости

«Я только что был на большом городском педсовете и могу с уверенностью сказать, что мы (учителя. — RT) все, почти 100%, привиты. И от нас никакой опасности не исходит», — сказал он в комментарии Life.ru.

В связи с высоким уровнем вакцинации среди учителей Собянин ранее предложил отменить для них обязательное ношение масок на уроках и в школах. По его словам, всего в столичном регионе привились от коронавирусной инфекции около 80% учителей.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить