Собянин: около 80% учителей Москвы вакцинировались от COVID-19
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, в связи с высоким уровнем вакцинации среди учителей Собянин предложил отменить для них обязательное ношение масок на уроках и в школах.
«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведём эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — сказал он.
Соответствующее заявление мэр сделал на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.
Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.