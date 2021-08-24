Собянин: около 80% учителей Москвы вакцинировались от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всего в столичном регионе привились от коронавирусной инфекции COVID-19 около 80% учителей.

Как сообщает ТАСС, в связи с высоким уровнем вакцинации среди учителей Собянин предложил отменить для них обязательное ношение масок на уроках и в школах.

«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведём эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — сказал он.

Соответствующее заявление мэр сделал на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.