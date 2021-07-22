Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных центрах Москвы

Повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Ракова, это 119 поликлиник, 45 павильонов «Здоровая Москва», центры госуслуг «Мои документы» и другие популярные общественные места.

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