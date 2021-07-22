Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных центрах Москвы

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Повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных центрах Москвы
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Ракова, это 119 поликлиник, 45 павильонов «Здоровая Москва», центры госуслуг «Мои документы» и другие популярные общественные места.

Ранее сообщалось, что в московских домах престарелых началась ревакцинация от коронавирусной инфекции.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

Иммунолог Николай Крючков пояснял, что ревакцинироваться от вируса каждые полгода в течение всей жизни не придётся — такое может быть только во время пандемии.

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