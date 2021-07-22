Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных центрах Москвы
- АГН «Москва»
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«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации», — приводит её слова ТАСС.
Как отметила Ракова, это 119 поликлиник, 45 павильонов «Здоровая Москва», центры госуслуг «Мои документы» и другие популярные общественные места.
Ранее сообщалось, что в московских домах престарелых началась ревакцинация от коронавирусной инфекции.
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