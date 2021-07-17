Иммунолог рассказал, что проходить ревакцинацию всю жизнь не придётся

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что россиян не придётся ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни — такое может быть только во время пандемии.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет, это так не работает. Если сделать всё правильно, то к лету следующего года всё преимущественно закончится и будет необходимо только контролировать внешние границы, чтобы не завозить вирус из стран, где нет вакцинации и где COVID-19 продолжит пылать», — сказал специалист в беседе с «Московским комсомольцем».

По его словам, если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, то «понадобится семь-восемь месяцев».

«К марту будет чётко видно, будут ли вспышки. Но, к несчастью, при низких темпах вакцинации вирус успевает адаптироваться к вакцинам. И это тоже проблема», — сказал Крючков.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.