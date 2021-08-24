В Кремле рассказали о работе кабмина по мониторингу ситуации с ценами на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское правительство следит за ситуацией с ценами на продукты в стране.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счёт есть прямое поручение президента России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, кабмин работает с вопросом роста цен на продукты из-за мировой конъюнктуры, а также из-за некоторых внутрироссийских процессов.

«И тем, и другим правительство занимается. Но, действительно, ситуация непростая. И в этой связи (кабмин ей. — RT) занимается постоянно, на постоянной основе», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю.