Путин поручил активнее мониторить ситуацию с ценами в торговых сетях

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.
Путин поручил активнее мониторить ситуацию с ценами в торговых сетях
  • РИА Новости

Он заслушал доклад замглавы правительства России Виктории Абрамченко о ситуации с ценами на овощи в России.

«У вас с Федеральной антимонопольной службой налажен контакт нормальный?» — спросил глава государства.

Абрамченко отметила, что «контакт нормальный, коллеги работают, следят за товаропроводящей цепочкой».

«Да, нужно, чтобы они активнее мониторили ситуацию в торговых сетях. И, конечно, согласен с вами: и руководители регионов, и Минпромторг должен к этому тоже подключиться. Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест», — заявил президент.

Ранее президент России заявил, что вопрос подорожания базовых продуктов питания, в том числе овощей и борщевого набора, в настоящее время стоит особо остро.

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