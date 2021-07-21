Путин прокомментировал подорожание базовых продуктов
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.
Путин отметил, что тема цен на основные товары, прежде всего на продукты питания, не раз обсуждалась.
«Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — заявил президент.
Ранее в Кремле сообщили, что правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за их необоснованным повышением.