Песков рассказал о мониторинге цен на продукты со стороны кабмина
- РИА Новости
«Ещё до прямой линии было поручение президента правительству России самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в России и тщательно отслеживать какие-то конкретные случаи, когда мы совершенно необоснованно сталкиваемся с резким ростом цен. Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.
В июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал сотрудников Минсельхоза оперативно реагировать на изменения цен на продукты.