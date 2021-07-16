Песков рассказал о мониторинге цен на продукты со стороны кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за необоснованным их повышением.

«Ещё до прямой линии было поручение президента правительству России самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в России и тщательно отслеживать какие-то конкретные случаи, когда мы совершенно необоснованно сталкиваемся с резким ростом цен. Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал сотрудников Минсельхоза оперативно реагировать на изменения цен на продукты.