Песков рассказал о мониторинге цен на продукты со стороны кабмина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за необоснованным их повышением.
Песков рассказал о мониторинге цен на продукты со стороны кабмина
  • РИА Новости

«Ещё до прямой линии было поручение президента правительству России самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в России и тщательно отслеживать какие-то конкретные случаи, когда мы совершенно необоснованно сталкиваемся с резким ростом цен. Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал сотрудников Минсельхоза оперативно реагировать на изменения цен на продукты.

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