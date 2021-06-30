Путин объяснил рост цен на продукты

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.
Путин объяснил рост цен на продукты
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция», — сказал глава государства. 

По его словам, самый большой рост цен на продукты питания в России был в прошлом году и в начале этого, правительство приняло ряд решений для стабилизации. Как подчеркнул российский лидер, может, иногда и несвоевременно, но меры принимаются. 

Говоря об овощах и фруктах, Путин объяснил их подорожание тем, что в прошлом году не хватило своей продукции. Он отметил, что скоро будет новый урожай и это позволит снизить цены.

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