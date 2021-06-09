Росстат опубликовал список наиболее подорожавших в мае продуктов

Короткая ссылка
По данным Росстата, в мае по сравнению с апрелем больше всего подорожали овощи, фрукты и ягоды.
Росстат опубликовал список наиболее подорожавших в мае продуктов
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

В число продуктов питания с самой высокой динамикой цен вошли свёкла (+35,3%), белокочанная капуста (+25,2%), морковь (+18,8%), картофель (+15,4%), лимоны (+12,8%), репчатый лук (+11,3%) и виноград (+4,2%).

Среди других продуктов питания стали дороже майонез (+3%), гречневая крупа (+2,7%), баранина (+2,7%) и другие.

При этом цены на определённые овощи и фрукты снизились.

Так, с апреля по май на 8,3% подешевели помидоры, на 7,9% — огурцы, на 1,3% — бананы, на 0,3% — чеснок.

В среднем по России стали дешевле и иные продукты, в частности, куриные яйца (на 6,8%), свежие грибы (на 0,2%) и пшено (на 0,4%).

Ранее глава Союза потребителей Пётр Шелищ в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на куриное яйцо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить