Власти России прогнозируют улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю

Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю.

«Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что для реализации поставленной задачи необходимо соединить сельхозпроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли.

По мнению Абрамченко, совместная работа в данном направлении «правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит «к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.