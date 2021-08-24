Диетолог Круглова рассказала о чипсах, употребление которых не отразится на здоровье

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какие картофельные чипсы можно есть без вреда для здоровья.

Так, в беседе с «Москвой 24» она дала рекомендацию покупать картофельные чипсы, которые во время приготовления запекали, а не жарили в масле.

Замена соли натуральными специями — чесноком и пряными травами — тоже сделает продукт полезнее, уточнила специалист.

«Сейчас продаются также овощные чипсы — из свёклы, сухой моркови, морской капусты. Причём они не жареные, а сушёные. Готовятся без добавления масла и содержат не так много соли. Это будет здоровой альтернативой для любителей чипсов», — подчеркнула Круглова.

Однако диетолог обратила внимание на то, что картофельные чипсы в любом виде нельзя назвать продуктом для ежедневного употребления.

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