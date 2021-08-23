Диетолог Круглова напомнила о вреде сладкой газировки

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Наталья Круглова напомнила о вреде сладкой газировки.

«В сладкой газировке нет ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон — это чистый сахар, ароматизаторы и красители. Есть риск получить слишком много калорий с данным напитком, потому что в целом люди не воспринимают его как источник энергии», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, сладкая газировка стимулирует аппетит, негативно воздействует на слизистую желудка, может спровоцировать обострение аллергии.

Как считает Круглова, полностью отказаться от таких напитков нужно тем, кто страдает ожирением, сахарным диабетом 2-го типа и заболеваниями ЖКТ.

В качестве альтернативы эксперт советует употреблять домашние лимонады.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» назвала лишние объёмы в области талии одним из предвестников сахарного диабета.