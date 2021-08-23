Эпидемиолог Горелов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что ситуация с коронавирусом в стране перешла в стадию стабилизации.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению», — цитирует ТАСС заявление Горелова.

По его словам, на это во многом повлияла активная вакцинация населения.

Горелов объяснил, что период стабилизации может длиться до полутора месяцев, после чего прогнозируется фаза снижения заболеваемости.

В России за сутки зарегистрировали 19 454 случая новой коронавирусной инфекции за сутки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.