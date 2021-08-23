Правительство России приняло концепцию развития электромобилей

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Кабмин России утвердил концепцию развития электрического автомобильного транспорта. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Правительство России приняло концепцию развития электромобилей
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства.

«Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие десять лет», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что концепция касается практически всех категорий автомобилей — от легковых и автобусов до больших тягачей.

«Определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ», — рассказал премьер.

В июле Мишустин заявил, что в России планируется выпустить собственную линейку электромобилей.

Автоэксперт Дмитрий Попов высказался об экологичности электрических автомобилей.

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