Правительство России приняло концепцию развития электромобилей
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба правительства.
«Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие десять лет», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что концепция касается практически всех категорий автомобилей — от легковых и автобусов до больших тягачей.
«Определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ», — рассказал премьер.
В июле Мишустин заявил, что в России планируется выпустить собственную линейку электромобилей.
Автоэксперт Дмитрий Попов высказался об экологичности электрических автомобилей.