Автоэксперт рассказал о ситуации с электромобилями в России

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Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов оценил перспективы электромобилей в России.
Автоэксперт рассказал о ситуации с электромобилями в России
  • © Кардашов Антон
  • АГН «Москва»

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что электромобили по-прежнему составляют незначительную долю российского авторынка — 0,1%.

«Большая часть из них — импортируемые из Японии праворульные Nissan Leaf с пробегом, 60% которых зарегистрированы на Дальнем Востоке», — сказал Тузов.

Как считает эксперт, причина роста спроса на электромобили — снижение цен на аккумуляторы, составляющие 30% от их общей стоимости. Также в стране идёт постепенное расширение электрозаправочных сетей.

Тем не менее, добавил Тузов, автомобилисты не спешат массово переходить на машины с электродвигателем.

«По состоянию на 2020 год в Москве, которая лидирует по числу зарядочных станций, всего 104 электрокара, в Санкт-Петербурге — 53 экземпляра, а в Челябинске — десять машин», — заключил он.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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