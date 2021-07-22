Эколог оценил перспективы перехода на более экологичные виды транспорта в России

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Инженер-физик и эколог Илья Рыбальченко оценил сообщение главы Минпромторга России Дениса Мантурова о необходимости перехода на машины с низким углеродным следом и беспилотники в том числе для сокращения количества выбросов.
Эколог оценил перспективы перехода на более экологичные виды транспорта в России
  • © РИА Новости / Михаил Мордасов

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» специалист отметил, что для реализации такой инициативы в стране необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

«Электромобиль является реальной альтернативой бензиновому авто при наличии такой же развитой системы заправок, как и для обычных автомобилей», — среди прочего сказал он.

Кроме того, эколог добавил, что улучшить экологическую ситуацию в стране могли бы автомобили с комбинированными двигателями.

Также необходим мониторинг качества бензина, который производят ТЭК, считает специалист.

«Если развернуть по всей стране систему мониторинга качества бензина, то, уверяю вас, мы сможем очень здорово поработать с выбросами», — заключил он.

Ранее газета «Известия» писала о факторах, стимулирующих автовладельцев переходить на газовое топливо.

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