Автоэксперт высказался об экологичности электромобилей

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Автоэксперт Дмитрий Попов высказался об экологичности электромобилей.
Автоэксперт высказался об экологичности электромобилей
  • © РИА Новости

В беседе с Inforeactor он заявил, что для производства такого транспорта сжигается много мазута и нефти, то есть на первом этапе ни о какой экологии речи быть не может.

«На втором этапе, эксплуатации электромобиля, он тоже не экологичен. Да, он не выбрасывает в воздух выхлопные газы, как это делают обычные автомобили. Но для того, чтобы его зарядить электроэнергией, где-то под городом, в области или на периферии есть станция, которая сжигает тоже мазут, нефть и газ», — сказал Попов.

Кроме того, отметил эксперт, когда заканчивается жизненный цикл электромобиля, то требуется утилизация, в том числе аккумуляторной батареи, что приводит ещё к большим затратам энергии.

Ранее газета «Известия» писала о факторах, стимулирующих автовладельцев переходить на газовое топливо.

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