Российский рынок электромобилей вырос в 10 раз в мае 2021 года
- АГН «Москва»
- © Кардашов Антон
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным экспертов, 60% продаж пришлись на две модели — Porsche Taycan и Audi e-tron (51 и 38 экземпляров соответственно).
Далее следуют Tesla Model 3 (20 машин) и Jaguar I-Pace (19 машин).
Также в список вошли Tesla Model X, Tesla Model Y, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, KIA Niro, JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что подержанные автомобили подорожали в России на 2,2% по итогам мая 2021 года.