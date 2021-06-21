Российский рынок электромобилей вырос в 10 раз в мае 2021 года

В мае 2021 года россияне купили 148 новых электромобилей, что почти в десять раз превышает показатель за аналогичный период 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, 60% продаж пришлись на две модели — Porsche Taycan и Audi e-tron (51 и 38 экземпляров соответственно).

Далее следуют Tesla Model 3 (20 машин) и Jaguar I-Pace (19 машин).

Также в список вошли Tesla Model X, Tesla Model Y, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, KIA Niro, JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что подержанные автомобили подорожали в России на 2,2% по итогам мая 2021 года.