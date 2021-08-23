Диетолог Белоусова рассказала, с чем сочетается дыня

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, с какими продуктами рекомендуется и не рекомендуется сочетать дыню.
Диетолог Белоусова рассказала, с чем сочетается дыня
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Дыню можно сочетать с разными продуктами, сказала она в эфире радио Sputnik.

«В средиземноморских странах, особенно на побережье, существует классический рецепт: ...кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо. Классика Средней Азии — когда дыня подаётся или перед пловом с бараниной, или после обеда. Не стоит сочетать дыню разве что с большим количеством свежих овощей — от этого, скорее всего, будет расстройство кишечника», — объяснила Белоусова.

Также специалист напомнила, что запивать дыню лучше не водой, а небольшим количеством зелёного или чёрного чая.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

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