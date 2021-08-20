Медики Подмосковья спасли мужчину, сломавшего позвоночник после прыжка в воду
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Пострадавший поступил в нейрохирургическое отделение Долгопрудненской больницы с переломами первого и второго позвонков шейного отдела после неудачного прыжка в воду.
«Оперативное вмешательство прошло успешно, нам удалось не только сохранить жизнь пациента, но и её качество», — заявил заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков.
Пациент чувствует себя хорошо и продолжает лечение.
Савинков обратил внимание на то, что подобные травмы могут не только полностью парализовать пациента, но и стать причиной его смерти.
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