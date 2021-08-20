Медики Подмосковья спасли мужчину, сломавшего позвоночник после прыжка в воду

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В Подмосковье врачам удалось спасти мужчину, который сломал позвоночник в результате неудачного прыжка в воду.
Медики Подмосковья спасли мужчину, сломавшего позвоночник после прыжка в воду
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Пострадавший поступил в нейрохирургическое отделение Долгопрудненской больницы с переломами первого и второго позвонков шейного отдела после неудачного прыжка в воду. 

«Оперативное вмешательство прошло успешно, нам удалось не только сохранить жизнь пациента, но и её качество», — заявил заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков.

Пациент чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

Савинков обратил внимание на то, что подобные травмы могут не только полностью парализовать пациента, но и стать причиной его смерти.

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