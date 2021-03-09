В Тюменской области спасли годовалого ребёнка, на которого упал шкаф

В Тюменской области врачи спасли годовалого ребёнка, на которого упал шкаф кухонного гарнитура.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Депздрава.

Инцидент произошёл 8 марта.

«Со слезами вызывая скорую помощь в первом часу ночи, мать пострадавшей девочки сообщила, что удар пришёлся по спине и голове», — заявили в ведомстве.

Медики прибыли на место через несколько минут.

Состояние пострадавшей оценили как средней тяжести. Девочку доставили в ОКБ №2 Тюмени. Врачи стационара исключили тяжёлые травмы. Ребёнок помещён под наблюдение в поликлинике по месту жительства.

В 2020 году сообщалось, что в Оренбургской области ребёнок погиб после падения телевизора.