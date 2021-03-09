В Тюменской области спасли годовалого ребёнка, на которого упал шкаф
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Депздрава.
Инцидент произошёл 8 марта.
«Со слезами вызывая скорую помощь в первом часу ночи, мать пострадавшей девочки сообщила, что удар пришёлся по спине и голове», — заявили в ведомстве.
Медики прибыли на место через несколько минут.
Состояние пострадавшей оценили как средней тяжести. Девочку доставили в ОКБ №2 Тюмени. Врачи стационара исключили тяжёлые травмы. Ребёнок помещён под наблюдение в поликлинике по месту жительства.
В 2020 году сообщалось, что в Оренбургской области ребёнок погиб после падения телевизора.