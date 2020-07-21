В Оренбургской области ребёнок погиб после падения телевизора

В Пономарёвском районе Оренбургской области проводят проверку по факту гибели ребёнка из-за падения телевизора.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 20 июля. На полуторагодовалого ребёнка упал телевизор, стоявший на тумбе. Мать и сестра находились на кухне.

Пострадавшего доставили в реанимацию, но спасти жизнь пациенту не удалось.

Назначены экспертизы. По итогам проверки будет дана процессуальная оценка.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту гибели ребёнка в частном водоёме.