В Оренбургской области ребёнок погиб после падения телевизора

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В Пономарёвском районе Оренбургской области проводят проверку по факту гибели ребёнка из-за падения телевизора.
В Оренбургской области ребёнок погиб после падения телевизора
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 20 июля. На полуторагодовалого ребёнка упал телевизор, стоявший на тумбе. Мать и сестра находились на кухне.

Пострадавшего доставили в реанимацию, но спасти жизнь пациенту не удалось.

Назначены экспертизы. По итогам проверки будет дана процессуальная оценка.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту гибели ребёнка в частном водоёме.

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