В Оренбургской области ребёнок погиб после падения телевизора
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.
По имеющимся данным, инцидент произошёл 20 июля. На полуторагодовалого ребёнка упал телевизор, стоявший на тумбе. Мать и сестра находились на кухне.
Пострадавшего доставили в реанимацию, но спасти жизнь пациенту не удалось.
Назначены экспертизы. По итогам проверки будет дана процессуальная оценка.
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