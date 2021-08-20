В России за первое полугодие из-за утраты доверия уволены 300 чиновников

В Генпрокуратуре России сообщили, что за первое полугодие 2021 года в связи с утратой доверия были уволены 300 чиновников.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц», — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что увольнение в случае утраты доверия является одним из инструментов противодействия коррупции в стране. Среди оснований для применения соответствующих мер в Генпрокуратуре назвали сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы.

Глава государства также поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов.