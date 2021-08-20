В России за первое полугодие из-за утраты доверия уволены 300 чиновников

Короткая ссылка
В Генпрокуратуре России сообщили, что за первое полугодие 2021 года в связи с утратой доверия были уволены 300 чиновников.
В России за первое полугодие из-за утраты доверия уволены 300 чиновников
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц», — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что увольнение в случае утраты доверия является одним из инструментов противодействия коррупции в стране. Среди оснований для применения соответствующих мер в Генпрокуратуре назвали сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы.

Глава государства также поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить