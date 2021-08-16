Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021—2024 годы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы.
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021—2024 годы
  • РИА Новости

Глава государства постановил руководителям федеральных органов власти обеспечить реализацию мероприятий, которые предусмотрены планом.

Документ направлен, в частности, на совершенствование системы ограничений и обязанностей, установленных для противодействия коррупции, повышение эффективности мер по урегулированию конфликтов интересов и совершенствование порядка проверок достоверности и полноты сведений об имуществе.

В феврале 2020 года Владимир Путин утвердил новый состав Совета по противодействию коррупции и состав его президиума.

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