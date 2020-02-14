Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новом составе остались председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев. Генеральный прокурор Игорь Краснов вошёл в состав совета по согласованию.

Также в состав совета и его президиума были включены руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, помощник президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что перед ведомством стоит задача максимально ослабить коррупцию.

В августе в Госдуму внесли законопроект об определении понятия «коррупционное правонарушение».