Краснов заявил о задаче Генпрокуратуры максимально ослабить коррупцию

Кандидат на пост главы Генпрокуратуры России Игорь Краснов в ходе заседания Совета Федерации заявил, что перед ведомством стоит задача максимально ослабить коррупцию.

«Стоит задача максимально ослабить указанное зло (коррупцию. — RT) за счёт оздоровления правовой среды и жёсткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости», — сказал он.

Ранее Краснов сообщил, что в случае утверждения на эту должность он не планирует «огульно» подходить к кадровой политике прокуратуры и считает, что необходимо «посмотреть, кто как работает».

В ходе совместного заседания комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и обороне и безопасности Краснов отметил, что в органах прокуратуры работает очень много профессиональных сотрудников.