Краснов рассказал о подходе в кадровой политике прокуратуры
- © Илья Питалев
- РИА Новости
В ходе совместного заседания комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и обороне и безопасности Краснов отметил, что в органах прокуратуры работает очень много профессиональных сотрудников.
«Надо посмотреть, кто как работает. Всё индивидуально», — сказал он.
Краснов отметил, что менять кадровую политику «огульно» нельзя.
Также он считает, что сроки арестов и предварительного расследования необходимо сокращать. По его мнению, на данный момент это является большой проблемой.
20 января комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали назначить Краснова на пост генерального прокурора России.
Также они рекомендовали освободить от этой должности Юрия Чайку.