Краснов рассказал о подходе в кадровой политике прокуратуры

Кандидат на пост генерального прокурора России Игорь Краснов сообщил, что в случае утверждения на эту должность он не планирует «огульно» подходить к кадровой политике прокуратуры и считает, что необходимо «посмотреть, кто как работает».

В ходе совместного заседания комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и обороне и безопасности Краснов отметил, что в органах прокуратуры работает очень много профессиональных сотрудников.

«Надо посмотреть, кто как работает. Всё индивидуально», — сказал он.

Краснов отметил, что менять кадровую политику «огульно» нельзя.

Также он считает, что сроки арестов и предварительного расследования необходимо сокращать. По его мнению, на данный момент это является большой проблемой.

20 января комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали назначить Краснова на пост генерального прокурора России.

Также они рекомендовали освободить от этой должности Юрия Чайку.