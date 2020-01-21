Краснов рассказал о подходе в кадровой политике прокуратуры

Короткая ссылка
Кандидат на пост генерального прокурора России Игорь Краснов сообщил, что в случае утверждения на эту должность он не планирует «огульно» подходить к кадровой политике прокуратуры и считает, что необходимо «посмотреть, кто как работает».
Краснов рассказал о подходе в кадровой политике прокуратуры
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В ходе совместного заседания комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и обороне и безопасности Краснов отметил, что в органах прокуратуры работает очень много профессиональных сотрудников.

«Надо посмотреть, кто как работает. Всё индивидуально», — сказал он.

Краснов отметил, что менять кадровую политику «огульно» нельзя.

Также он считает, что сроки арестов и предварительного расследования необходимо сокращать. По его мнению, на данный момент это является большой проблемой.

20 января комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали назначить Краснова на пост генерального прокурора России.

Также они рекомендовали освободить от этой должности Юрия Чайку. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить