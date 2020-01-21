Краснов выступил за сокращение сроков ареста и следствия

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Сроки арестов и предварительного расследования необходимо сокращать, заявил кандидат на пост генерального прокурора России Игорь Краснов. По его словам, в данный момент это является большой проблемой.
Краснов выступил за сокращение сроков ареста и следствия
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Необходимо сокращать сроки. Чем быстрее мы будем отправлять дела в суд, тем эффективнее будет наша работа», — цитирует Краснова РИА Новости.

Он также отметил, что в настоящее время фиксируется много отказов в возбуждении уголовных дел, в особенности на районном уровне.

Ранее комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали назначить Краснова генпрокурором и освободить от этой должности Юрия Чайку. Накануне стало известно, что он переходит на другую работу.

Планируется, что верхняя палата парламента обсудит назначение Краснова в среду, 22 января.

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