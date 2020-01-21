Краснов выступил за сокращение сроков ареста и следствия
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- РИА Новости
«Необходимо сокращать сроки. Чем быстрее мы будем отправлять дела в суд, тем эффективнее будет наша работа», — цитирует Краснова РИА Новости.
Он также отметил, что в настоящее время фиксируется много отказов в возбуждении уголовных дел, в особенности на районном уровне.
Ранее комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали назначить Краснова генпрокурором и освободить от этой должности Юрия Чайку. Накануне стало известно, что он переходит на другую работу.
Планируется, что верхняя палата парламента обсудит назначение Краснова в среду, 22 января.