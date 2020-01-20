Матвиенко назвала сроки рассмотрения кандидатуры нового генпрокурора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении Игоря Краснова генпрокурором России 22 января, если его кандидатура будет поддержана комитетами.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, она поручила комитету Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Матвиенко уточнила, что совместное заседание двух комитетов запланировано на 21 января.

«В случае одобрения вопрос о назначении генерального прокурора будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января», — заявила спикер Совфеда.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил Совфеду освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на новую работу.

При этом президент внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Краснов занимает пост заместителя председателя Следственного комитета России.