Путин предложил назначить нового генпрокурора России

Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генерального прокурора, предложив освободить от соответствующей должности Юрия Чайку.

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Об этом информирует пресс-служба главы государства. На рассмотрение Совета Федерации внесена кандидатура Краснова на должность генерального прокурора. Как отмечается, Чайка освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. 15 января правительство России ушло в отставку. Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. Позднее Мишустин был назначен премьер-министром России.