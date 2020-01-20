Путин предложил назначить нового генпрокурора России

Короткая ссылка
RT
Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генерального прокурора, предложив освободить от соответствующей должности Юрия Чайку.
Путин предложил назначить нового генпрокурора России
  • © РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

На рассмотрение Совета Федерации внесена кандидатура Краснова на должность генерального прокурора.

Как отмечается, Чайка освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

15 января правительство России ушло в отставку. Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. 

Позднее Мишустин был назначен премьер-министром России

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить