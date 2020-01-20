Путин предложил назначить нового генпрокурора России
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Об этом информирует пресс-служба главы государства.
На рассмотрение Совета Федерации внесена кандидатура Краснова на должность генерального прокурора.
Как отмечается, Чайка освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
15 января правительство России ушло в отставку. Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.
Позднее Мишустин был назначен премьер-министром России.